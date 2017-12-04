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4 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

“Yeni Asya için ben de varım”

Yeni Asya'dan Size
04 Aralık 2017, Pazartesi
Süreyya Nur İşler’in mesajı:

“Yeni Asya için ne yapabilirim” adı altında düzenlenen programa katılmak isteyip de katılamayanlardan, ama ‘Ben de Yeni Asya için varım’ diyenlerdenim. Her ne kadar programa katılamasam da program hakkındaki izlenimleri inceliyor ve ortaya atılan fikirleri yakın takibe alıp daha başka neler yapılabilir diye araştırmalar yapıyorum. 

İsterseniz öncelikle kısa bir şekilde kendi alanımı tanıtayım ki Yeni Asya için neler yapabileceğime dair sizlerin tavsiyeleri çerçevesinde bir an önce harekete geçebileyim. 

Sosyoloji bölümünden mezun olmuş ‘çiçeği burnunda işsizler grubuna’ katılanlardanım. Her ne kadar zahirî olarak böyle tanımlansam da aslında mevcudat içinde en kıymettar şeyin, hayatın hâlâ devam ediyor olması ve vazifeler içinde de en kıymettar, hayata hizmet olması cihetiyle sosyolojinin daimî çalışan bir elemanıyım:)

Can Kardeş dergisi ile büyüyen, Genç Yaklaşım/Genç Yorum ile gençleşen, Bizim Aile ile gelişen ve Köprü ile akademik düşünen bir nesille birlikte Yeni Asya için ben de varım diyorum. Program gününde ve saatinde sizlerle beraber olup fikirlerimi sunamasam da, programın sadece bir günü, birkaç saati kapsamadığını düşünüp naçizane birkaç fikir sunmak isterim.

Zübeyir Abi’nin “Kardeşim, kaleminizi çalıştırın,” “Halen, fiilen ve kalemen çalışın, yazmadan söylemeyin” dediği gibi artık harekete geçip dergilerden, gazetelerden, kitaplardan çocukluğumdan beri edindiğim istifadelerin zekâtını vermek ve destek olmak açısından birşeyler yazmak, fikirlerimi beyan etmek ihtiyacı hissettim.

“Yeni Asya için ne yapabilirim” çerçevesinde naçizane fikirlerim:

l Türkiye genelinde neşriyat okuma programları düzenlenebilir.

l Neşriyattan çıkan kitapların takibi ve tahlili yapılabilir (aylık, iki ya da üç ayda bir)

l Bizim Radyo’da yayınlanan bütün programlar için teşekkür ediyorum. Bunların yanında daha farklı programların yapılmasını ve radyonun canlanmasını sağlamak için aktif katılımı sağlamasını temenni ediyorum. Bu konuda üniversiteli gençlerin yeni programlar yapmasını sağlamak gerekiyor.

l Köprü dergisi için akademik teşvikler düzenlenebilir.

l Gazetecilik seminerlerinin sayısı artırılsa nasıl olur? Meselâ yılda iki defa yapılsa… Bunun yanı sıra ilgi alanlarına göre fotoğrafçılık, gazetecilik, radyo programı yapmak, sinevizyon hazırlamak, mobil uygulamalar geliştirmek amaçlı seminerler düzenlense veya sayısı arttırılsa?

l Genç Yorum dergisinin Keçeli bölümünde her ay eğlenceli, muhteşem yazılarla karşılaşıyoruz. Bu bölüm için ayrıca teşekkür ederiz. Osmanlıcayı öğrenmek ve geliştirmek için düzenlenen ‘eskimez yazı’ bölümü ile birlikte birçoğumuzun yaşamış olduğu yabancı dil problemine katkısı olacak bir bölüme daha yer verilebilir mi?

l Ve son olarak; memleketim İskenderun’da, dergilerin eski sayıları abonelerden toplanıp henüz abone olmayanlara ücretsiz olarak dağıtılıyor ve böylelikle abone sayısının çoğaltılması hedefleniyor. Ben de bu uygulamaya yeni bir hareketlilik katmak için toplanan dergilerin üzerine küçük sürprizler niteliğinde notlar yazıp abonelik için iletişim adresi ekleyip parklar, banklar gibi açık alanlara bırakmayı düşünüyorum. Sizce bu uygulama nasıl? Eğer makul görülürse sosyal medyada da hareketlendirmeye ne dersiniz:)

Yeni Asya için ne yapabilirim düşüncesiyle harekete geçmek ve biz gençleri canlandıran, heyecanlandıran bir buluşma düzenlemek gerçekten takdire şayan. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun; Allah gücünüzü, kuvvetinizi ve umudunuzu daim kılsın.

Yeni Asya için kalemlerin tükenmemesi dileğiyle:)

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