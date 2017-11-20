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20 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

“Yeni Asya için ne yapabilirim?”

Yeni Asya'dan Size
20 Kasım 2017, Pazartesi
21 Ekim’de gazetedeki İttihad buluşmasının finalinde startını verdiğimiz “Yeni Asya için ne yapabilirim?” konulu gençlik buluşmalarının ilkini önceki Pazar günü genç kızlarımızla, ikincisini de dün erkeklerle gerçekleştirdik.

Yeni Asya Vakfı seminer salonundaki programlara katılan gençlerimiz, neşriyatımıza gösterdikleri sıcak ve yoğun ilgiyi, enerjik ve dinamik katkılarıyla da ortaya koydular.

Defaatle söylediğimiz ve o programlarda da tekrarladığımız üzere, bu buluşmalardaki hedefimiz, camiamızdaki genç potansiyeli ortaya çıkarmak, yeni kabiliyetleri keşfedip devam etmekte olan hizmetlerimize kanalize ederek kadrolarımıza dahil etmek.

Neşriyat hizmetlerimizin ana başlıklarını oluşturan gazete, dergi, kitap, internet, sosyal medya, reklam, tanıtım, satış-pazarlama, radyo-TV, idarî hizmetler gibi alanların tamamında genç takviyelere ihtiyacımız var.

Yazı, haber, araştırma, röportaj, tercüme (diğer dillerdeki yayınlardan Türkçeye ve yayınlarımızın diğer belli başlı dillere çevrilmesi), fotoğraf, tashih, editörlük, senaryo, skeç, reklam metni, kamera, seslendirme, tanıtım, satış ve pazarlama, halkla ilişkiler ve daha birçok alt başlıkta yapılacak olan görevler, genç ve dinamik taliplerini bekliyor.

İlk toplantılara şevk ve heyecanla katılarak bize de şevk veren gençlerimizden ricamız, bu katılımlarını sürekli ve kesintisiz bir irtibatla sürdürmeleri.

Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’ün gerek bu toplantılarda, gerekse scope yayınında ifade ettiği gibi, gençlere çağrımız şu:

“Gerçek şu ki, biz şu anki mevcut kadromuz ve imkânlarımızla, yürüyen hizmetlere ancak yetişebiliyoruz. Buna mukabil, yapmak isteyip de yapamadığımız birçok şey var. Çünkü yetişemiyoruz. Yapamadığımız birçok şey bu sebepten. Onun için, toplantılarda dile getirdiğiniz görüş ve tekliflerin hayata geçirilmesini siz de takip edin. Gönüllü olarak meseleyi sahiplenin ve bizim yetişemediğimiz alanlarda siz imdadımıza yetişin, gelin, koşun, işin bir ucundan tutun. Bu süreçlere aktif şekilde dahil olun. Buna ne kadar erken başlarsanız, hem siz hizmetlerde daha kısa zamanda mesafe almış, hem de bizi o derece rahatlatmış olursunuz.”

Evet, hizmet bayrağını devralmaya talip ve hazır olan gençlerimizi bekliyoruz.

*

İttihad buluşmaları

İttihad buluşmalarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya-Ereğli’den sonraki durağımız bu hafta sonu Mersin. Programımız bu ilimizdeki kitap fuarı etkinlikleri kapsamında Cumartesi günü gerçekleşecek inşaallah.

Sıradaki İttihad programlarımızdan belli olanlar 9 Aralık’ta Trabzon, 16 Aralık’ta Bursa ve 22 Aralık’ta Diyarbakır, 5 Ocak’ta Şanlıurfa, 6 Ocak’ta Adıyaman, 13 Ocak’ta Adana’da.

Bu programlarda İttihad’ın 50. yılı için çıkardığımız özel ek ile Kâzım Güleçyüz’ün İttihad’dan Yeni Asya’ya Risale-i Nur’un Medyadaki Dili kitabının  yoğun ilgi gördüğünü de belirtelim.

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