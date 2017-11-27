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27 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Zülfikar’dan sonra Tılsımlar

Yeni Asya'dan Size
27 Kasım 2017, Pazartesi
Bu haftaki ana gündemimiz, yeni hizmet dönemine girerken özellikle peş peşe gelen İttihad ve gençlik buluşmalarının yoğunluğu içinde bir türlü bahsetmeye fırsat bulamadığımız çok önemli bir kitabımız: Tılsımlar.

Zülfikar’dan sonra çıkan bu Risale de Üstadın itina ile üzerinde durduğu ve çok ehemmiyet verdiği bir derleme.

Tılsımlar’ın Takdim yazısının girişinde bir Kastamonu mektubundan Üstadın şu ifadeleri aktarılıyor:

“Risale-i Nur yüze yakın din tılsımlarını ve hakaik-ı Kur’aniyenin (Kur’an hakikatlerinin) muammalarını hal ve keşfetmiştir ki, her bir tılsımın bilinmemesinden, çok insanlar şübehata ve şükuka (şüphelere) düşüp, tereddütlerden kurtulamayıp, bazan imanını kaybederdi. Şimdi bütün dinsizler toplansalar, o tılsımların keşfinden sonra galebe edemezler. (...) İnşaallah bir zaman o tılsımlar müstakil bir Risalede cem edilecek (toplanacak).”

(Sözü edilen o müstakil Risale hazırlanarak Osmanlıca Külliyata dahil edildi.)

Aynı konuda bir Emirdağ mektubunda da Üstad şöyle diyor:

“Dinin, şeriatın ve Kur’an’ın yüzden ziyade tılsımlarını, muammalarını hal ve keşfeden ve en muannid (inatçı) dinsizleri susturup ilzam eden ve Mi’rac ve haşr-i cismanî gibi sırf akıldan çok uzak zannedilen Kur’an hakikatlerini en mütemerrid ve muannid filozoflara ve zındıklara karşı güneş gibi ispat eden ve onların bir kısmını imana getiren Risale-i Nur (...) bu asrı ve istikbali kendiyle meşgul edecek bir hakikat-ı Kur’aniyedir ve ehl-i iman elinde bir elmas kılıçtır.” 

İşte Tılsımlar, bu bahislerin izah edildiği bir eser olarak, bizim Külliyatımızda da yerini almış oldu.

224 sayfalık eserde Besmelenin sırlarını, kâinatın ve insanın yaratılış hikmetlerini, Allah’ın mekândan münezzeh olmakla beraber her yerde hazır bulunmasını, vahdaniyet hakikatini, kâinattaki sürekli faaliyet ve hareketin sebeplerini, kadere imanın inceliklerini, kıyamet ve haşir gerçeğini, zerrelerin değişim ve dönüşümündeki manaları, Mi’rac’ın meyvelerini ve daha birçok iman hakikatini aklî ve mantıkî delillerle izah eden bahisler mevcut.

(Önceki bazı nüshaların sonuna derc edilmiş olan Ahmet Feyzi Kul’un Maidetü’l-Kur’an isimli çalışması, Üstadın tashihinden geçmiş en son nüshada yer verilmediği için, bizim neşrettiğimiz Tılsımlar’a konulmadı.)

Okurlarımıza, Zülfikar gibi Tılsımlar’ı da bir an önce alarak Külliyatlarını tamamlamalarını ve daha önemlisi dikkatle okuyarak feyizlenmelerini hararetle tavsiye ediyoruz.

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Mersin Kitap Fuarı

Eskişehir, Van, müessif provokasyon engelline takılan Tokat ve İstanbul TÜYAP’tan sonra şimdi Mersin’deki CNR Kitap Fuarındayız. 3 Aralık Pazar’a kadar sürecek olan fuarda zengin söyleşi ve imza etkinlikleriyle de renklenen standımıza bütün Mersinli ve civar il-ilçe okuyucularımızı bekliyoruz.

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“OHAL ve İnsan Hakları” paneli

Demokrat Eğitimciler Derneği’nin düzenlediği, Prof. Dr. Cihangir İslam, Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz ve Avukat Kadir Akbaş’ın konuşmacı olarak katılacağı “OHAL uygulamaları ve insan hakları” paneli, 3 Aralık Pazar günü 14:30’da Yeni Asya Vakfı seminer salonunda. Bekliyoruz.

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