1 günlük işçiymiş

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalarak vefat eden Bayram Kılıç’ın, kazadan 2-3 saat önce işbaşı yaptığı belirtildi.

İki gün önce otoyoldaki inşaat çalışmalarında düşen beton blokun altında kalarak vefat eden evli ve 3 çocuk babası 53 yaşındaki Kılıç’ın cenazesi, memleketi Samsun’a getirildi. Kılıç’ın Canik ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Bayram Kılıç’ın ağabeyi Basri Kılıç, yaptığı açıklamada, kardeşinin çalışmak için Gebze’ye kazadan bir gün önce gittiğini dile getirerek “Sigorta girişini yaptırdı. İşe çıktı, 2-3 saat sonra çökme oldu. Düşünce altında kalıyorlar. Bayram Kılıç dört dörtlük bir insandı” dedi. Kılıç’ın cenazesi, Cuma namazının ardından Seyfinaz Hatun Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı’na defnedildi. Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli-Gebze kesiminde 28 Kasım’da viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerden Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Sıddık Canpolat hayatını kaybetmiş, Kani Öztürk (40) ise yaralı kurtarılmıştı.

Firmadan kimse aramadı

Çalışmalar sonucu Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Mehmet Sıddık Canpolat isimli işçilerin cenazeleri enkaz altından çıkarıldı. Çöken viyadük enkazının altında vefat eden Mehmet Sıddık Canpolat’ın, kardeşleri Mustafa Canpolat ve Ali Canpolat’ın birlikte çalıştığı öğrenildi. Olay sırasında Mustafa Canpolat’ın beton blok düştüğü sırada demirlere tutunarak yere düşmekten kurtulduğu öğrenildi. Duvar’ın haberine göre, vefat eden Mehmet Sıddık Canpolat’ın kayınpederi Mehmet Canpolat, “Bu kaza değil. 30 saat geçti firmadan kimse gelmedi. Bu insanlık dışı. En azından bir gelir başsağlığı dilerler, bir telefon açarlar. 300 tonluk beton üzerine düşmüş ve 12 saatte cenaze tanınmaz hale gelmiş. 3 çocuğu vardı. 20 gün önce de bir akrabamız 3. havalimanında düşerek ölmüştü” dedi. Sıddık Canpolat’ın babası Hüseyin Canpolat ise, “8 çocuğum var. Oğlum mezar oldu gitti. Cenaze adli tıptan gelirse bugün defnedeceğiz” diye konuştu.