"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2017 CUMA - YIL: 47

1 hafta sonra tünel kazarak evlerinden çıktılar

03 Şubat 2017, Cuma 14:49
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir hafta süren kar yağışı, tipi ve fırtınanın dinmesinin ardından, insanlar kapılarının önüne kazdıkları tünellerden dışarı çıkabildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir hafta süren kar yağışı, tipi ve fırtınanın dinmesinin ardından, vatandaşlar ellerine kürekleri alıp tünel kazmaya başladı. Çalışmalar sonucunda vatandaşlar tüneller sayesinde evlerinden çıkabildi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda parkedilen bütün araçlar kar altında kayboldu. Vatandaşlar 20 yıldır böyle bir kar görmediklerini belirtirken, kapanan 47 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

KAR KALINLIĞI 2 METREYE ULAŞTI

Karlıova İlçesi ve çevresinde bir haftadır etkili kar yağışı, tipi ve fırtına sona erdi. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı ilçede vatandaşlar, kapılarının önüne açtıkları tünellerden geçerek dışarı çıkabildi. İlçe merkezindeki bir çok ev ile sokak ve caddelere parkedilen araçlar ise kar altında kayboldu. İlçe merkezinde ana caddede araçlar güçlükle ilerlerken, belediye ekipleri de kısıtlı imkanlarla cadde ve sokaklarda biriken kar yığınlarını temizlemek için çalışma başlattı.

ODUN SOBASI ÜZERİNDE EKMEK PİŞİRİP YEDİLER

Yaklaşık bir haftadan beri evlerinden çıkamayan vatandaşlar, kazdıkları tünellerden dışarı çıkarak ev ihtiyaçlarını gidermek üzere marketlere akın etti. Yoğun kar yağışının etkili olduğu günlerde evlerinden çıkamayan vatandaşlar, günlük gıdalarının tükenmesi üzerine, evlerindeki undan odun sobası üzerinde ekmek pişirip ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi.

SON 20 YILIN EN ZORLU KIŞI

Hayvan sahipleri de yoğun tipi nedeniyle bazı günlerde ağıllarına ulaşamadıklarını ve hayvanlarını yem verip besleyemediklerini söyledi. İki gündür hayvanlarına yem veremediğini belirten Cihan Mert büyük bir sıkıntı atlattıklarını ifade ederek, "Ben 20 yıldır böyle bir kış yaşamadım. Hayvanlarıma tipiden dolayı iki gün aralıklı uğrayıp saman vermek zorunda kaldım. İçerde benim 10 tane büyük baş hayvanım var. Hayvanlarımın soğuktan öleceğini sanarak çok korktum. Hayvanlarımın kaldığı ağıl tamamen kara gömülmüştü. Tipide zorlukla ağılımın kapısından içeri girerek hayvanlarımı kontrol edip onlara yem ve saman verdikten sonra tekrar evime gidiyordum ama aklım hayvanlarımda kalıyordu" dedi.

DHA

Okunma Sayısı: 124
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ortaköy saldırısıyla ilgili yeni gelişme

    Vefatının yıl dönümünde Ali Ulvi Kurucu'yu rahmetle yad ediyoruz

    Trump'tan İran'a çok sert mesaj!

    Brooklyn'de cemaatle namaz kılındı

    Kurtulmuş: "Yeni yönetim sistemiyle'' terör örgütlerine diz çöktüreceğiz

    ABD, İsrail'in yerleşim politikasını eleştirdi

    Güneydoğu'da son 4 yılın elektrik tüketim rekoru kırıldı

    Fransa'da müzeye girmeye çalışan kişiye ateş açıldı

    300 ekmek için çetin mücadele...

    TBMM'deki dehşet veren ''haberleşme'' israfı ile ilgili flaş gelişme!

    Türkiye'den Yunanistan'a önemli uyarı: İmtina etmeyeceğimizi bildiriyoruz

    Bugün açılıyor

    Referandum için harcanacak parayı açıkladı

    Meteoroloji'den bu defa 'sıcaklık' uyarısı

    Cuma hutbesi için seçilen önemli konu...

    Gerçekçi olalım, 2017 yılına kötü başladık

    Enflasyon rakamları açıklandı

    Kanada'da yine cami saldırısı

    81 ilde eş zamanlı operasyon

    En Çok Okunanlar

    Zekeriyya KOCA

    Hıristiyanların Müslümanca tavırları; Müslümanların...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AB’yi askıya alan AKP bindiği dalı kesiyor
    Cevher İLHAN

    Yargıya vesâyet
    Genel

    81 ilde eş zamanlı operasyon
    Faruk ÇAKIR

    Dünyayı ateşe atan adam
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fırsatçı İngiltere ve Kıbrıs Gàilesi
    Genel

    Cuma hutbesi için seçilen önemli konu...
    Genel

    Trump’a en güzel cevap
    Genel

    Adına Twitter hesabı açıldı
    Süleyman KÖSMENE

    Sabrı güçleştiren cerbezeler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.