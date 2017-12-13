1 işçi Suriye'den açılan ateşle yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, sınır hattında modüler duvar örme işinde çalışan 1 işçi, Suriye tarafından PYD'li teröristlerin bulunduğu bölgeden ateş açılması sonucu yaralandı.

Şanlıurfa'da Birecik ilçesinin Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu sınır hattındaki Eşme Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda sınır hattında modüler duvar örme işinde çalışan işçilere, terör örgütü PYD'nin denetiminde bulunan Kobani'nin kırsal bölgesinden ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği, ismi öğrenilemeyen 1 işçi yaralandı. Yaralı işçi, olay yerine çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın ardından sınır hattında güvenlik önlemi alındı. DHA

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