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20 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 49

1 milyon dolara satılmaya çalışılırken ele geçirildi

18 Şubat 2019, Pazartesi 21:00
Üzerinde Pers medeniyeti ve Şamanizme ait figür ve tasvirler bulunan, "kehanet" amacıyla kullanıldığı belirtilen "gökküre", tarihi eser kaçakçısı tarafından 1 milyon dolara satılmaya çalışılırken Ankara'da ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.K'nin ikametinde sakladığı tarih eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda A.K'nin evine düzenlenen operasyonda, 28 sikke ile üzerinde Pers medeniyeti ve Şamanizme ait figür ve tasvirler bulunan, insan ve hayvan figürleri, Arapça, Farsça ve henüz belirlenemeyen dillerde yazılar ve astrolojik şekillerin yer aldığı pirinç küre ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.K'nin "gökküre" için 1 milyon dolar istediği kaydedildi.

Zanlı, hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefetten yasal işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Küre, incelenmek üzere Etnografya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Müze uzmanları, yaptıkları inceleme sonucunda kürenin üzerinde Pers medeniyeti ve Şamanizme ait figür ve tasvirler bulunduğunu tespit etti. 

Kehanet amacıyla kullanıldığı belirtilen küre üzerindeki bazı Arapça ifadelerin, "Denizin enginliğinde gemi imdada yetişir, avantaj ise havadadır, hamdolsun suyun akışı gemiyi çeker, en çok hamdetmeyi gerektiren avantajlı işlerdir." anlamı taşıdığı bildirildi.

AA

Etiketler: kaçakçılık, tarihi eser
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