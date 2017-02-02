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3 ŞUBAT 2017 CUMA - YIL: 47

1 yıl 'Askeri Güvenlik Bölgesi' ilan edildi

02 Şubat 2017, Perşembe 18:37
AĞRI ve Tendürek Dağları, Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 yıllığına 'Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi' ilan edildi.

Açıklamada Ağrı ile Tendürek Dağı bölgelerinin, Ağrı Valiliği koordinatörlüğünde yürütülecek operasyonlarda meskun mahal dışında bulunan halkın can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Bakanlar Kurulu'nun, 27 Aralık 2016 tarih ve 2016/9675 sayılı kararı ile 1 Ocak - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 'Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. 2- Bu bölgelerde her ne sebeple olursa olsun (Tarım, hayvancılık, yaylacılık vs. maksatlarla) ilgili makamların izni olmadıkça girilmeyecek. 3- Vatandaşların, söz konusu bu yerlere ilgili makamlardan izin almadan kesinlikle girmemeleri, her ne sebeple olursa olsun izin almadan girmeleri durumunda haklarında adli ve idari işlem yapılacağı ilanen duyurulur." 

DHA

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