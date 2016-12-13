10 kentte okullara kar tatili

Sakarya'da beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi. Öte yandan, Tunceli’de de etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Elazığ, Bolu,Bitlis ve Düzce, Tunceli, Tokat'ın Başçiftlik İlçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın bir gün süreyle tatil edildi. Sakarya'da ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi

Bitlis’te okullara kar tatili

BİTLİS’te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışının etkili olduğu Bitlis’te merkez ve merkeze bağlı okulların 1 günlüğüne tatil edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği ifade edildi.

Batı Karadeniz'de eğitime kar engeli

BATI Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Düzce kent merkezi, Bolu'nun Gerede İlçesi ve Kastamonu'nun Ağlı İlçesi'nde eğitime bir gün ara verildi. Karabük'ün Eflani ve Ovacık ilçeleri ile Kastamonu'nun Ağlı, Şenpazar, Cide, Küre ve İnebolu ilçelerinde ise taşımalı eğitim veren okullar tatil edildi.

Sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini arttırdı. Düzce kent merkezi, Bolu'nun Gerede İlçesi ve Kastamonu'nun Ağlı İlçesi'nde eğitime bir gün ara verildi.

Karabük'ün Eflani ve Ovacık ilçeleri ile Kastamonu'nun Şenpazar, Cide, Küre ve İnebolu ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar yarın tatil edildi.

Ayrıca Gerede ve Düzce'de bulunan engelli ve hamile personele de idari izin verildi.

Sivas'ta okullar tatil edildi

SİVAS'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Sivas kent merkezi ile Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar, Gölova, Yıldızeli ve İmranlı ilçelerinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. Ulaş ve Hafik ilçelerinde ise taşımalı eğitim veren okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışı, akşam etkisini artırdı. Yağış nedeniyle kent merkezi ile Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar, Gölova, Yıldızeli ve İmranlı ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi. Ulaş ve Hafik ilçelerinde ise taşımalı eğitim veren ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği duyuruldu.

Kamuda çalışan hamile ve engellilerin ise yarın bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.

SAKARYA

Sakarya’da yarın kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı sisteme bir gün ara verildi. Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş yaptığı açıklamada, meteorolojinin verilerine göre 14 Aralık Çarşamba günü Sakarya’da kar yağışı beklendiğine dikkat çekerek, "Kar yağışı etkili olacağı için tedbir olarak taşımalı sistemle eğitime il genelinde 14 Aralık Çarşamba günü tatil kararı verdik" dedi.

TUNCELİ

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Tunceli’de dün akşam başlayan ve bu sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Hozat ve Ovacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil ilan edildi.

ELAZIĞ - KARAKOÇAN

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrencilere okullar tatil edildi.

Karakoçan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçede ara ara devam eden kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında belli merkezlere taşınarak eğitim gören öğrencilerin ulaşımında sıkıntılar yaşanacağı değerlendirildiğinden dolayı sadece taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrenciler için 14 Aralık 2016 Çarşamba günü olmak üzere 1 gün süre ile tatil edilmiştir" denildi.

KARS - SARIKAMIŞ

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın için eğitim-öğretime ara verildi.

Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede bugün etkili olan kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdığını söyledi.

Karaman, "Kar yağışı sebebiyle 14 Aralık Çarşamba günü, ilçe merkezi ve köylerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi." dedi.