"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

10 kişilik ekip yaklaşık 1.5 saat çalıştı

27 Haziran 2017, Salı 14:13
Manisa'nın Selendi İlçesi Yılmaz Mahallesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan 2 yavru keçi, 10 kişilik ekip tarafından kurtarıldı.

Ramazan Bayramı'nın arifesinde Selendi İlçesi Yılmaz Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Osman Tokbaş'a ait 2 yavru keçi kayboldu.

Tüm arama çalışmalarına rağmen iki yavru keçisini bulamayan Tokbaş, durumu jandarma karakoluna bildirdi.

Jandarma ekiplerinin araması da sonuç vermeyince, durum AFAD İl Müdürlüğü, AKUT ve Manisa Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibine bildirildi. Ramazan Bayramı'nın ilk günü bölgeyi arayan ancak sonuç alamayan ekipler yavru keçilere dün ulaştı.

İki yavru keçinin 100 metrelik Kayrak Kayalıkları'nın 20'nci metresinde olduğu tespit edildi. AFAD'tan 4, AKUT'tan 4 ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden 2 olmak üzere 10 kişilik ekibin yaklaşık 1.5 saat süren çalışması sonunda 2 yavru keçi, sarp kayalıklardan kurtarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarını 2 yavru keçinin sahibi Osman Tokbaş ile ailesi yakından izledi. Yavru keçilerine kavuşan Osman Tokbaş, arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür etti.

AFAD Manisa İl Müdürü Bekir Şen, arama kurtarma ekiplerinin iki yavru keçiyi kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "Uzun süreli bir arama çalışmasının ardından ekipler, ulaşılan yavru keçilere zarar vermeden sarp kayalıklardan kurtardı. Vatandaşımızın canı ve malı bize emanet, bu emanetlere zarar gelmemesi de bizim görevimiz" diye konuştu.

"Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır"

Kuran-ı Kerim'deki En'am Suresi 38'inci ayeti; "Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve kanatlarıyla uçan bütün kuşlar da ancak sizin gibi bir ümmettir", Secde Suresi 7'nci ayeti "O ki yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır" ve Hz. Muhammed'in Aleyhissalatu Vesselam "Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır" Hadis-i Şerifleri yeryüzündeki yardımcılarımız ve dostlarımıza şefkatle yardım etmeyi teşvik ediyor...

Okumak için tıklayınız:

Takdir toplayan örnek hareket...

İnsanlığa güzel bir örnek daha...

"Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır"

"Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler"

***

Üsküdar'daki 'Ebu Hureyre (ra)' konuştu: Doğru İslamiyet'i göstermeliyiz

Görev yaptığı Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nin kapılarını sokak kedilerine açarak, İslam dininin şefkat ve merhametine vurgu yapan imam Mustafa Efe, bu örnek davranışıyla hem cemaatin hem de sosyal medya takipçilerinin takdirini topladı.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/uskudar-daki-ebu-hureyre-ra-konustu-dogru-islamiyet-i-gostermeliyiz_382761

Sokak hayvanlarını sakın unutmayın!

Türkiye'yi etkisi altına kalan soğuk havada sokak hayvanlarının zarar görmemesi ve yaşamlarını sürdürebilmesi için yapabileceklerinizin listesi...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/sokak-hayvanlarini-sakin-unutmayin_420430

DHA

Etiketler: manisa, selendi
Okunma Sayısı: 297
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    119. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Herkese örnek oldular: Kur'an'ı öğrenme aşkı engel tanımadı...

    ''Bu yalnızca beni değil, tüm Müslümanları ilgilendiren bir karar"

    Gazze'nin bir başka kanayan yarası: "Gecemiz gündüz oldu"

    Ukrayna, komünizmin son kalıntılarını da terk ediyor

    10 kişilik ekip yaklaşık 1.5 saat çalıştı

    NATO'dan Türkiye açıklaması

    Dikkat çeken araştırma: Arılarla ilgili yeni bir tefekkür penceresi

    Hollanda hakkında flaş Srebrenitsa kararı!

    ABD, 72 saat sonra uygulama başlayacak

    "6 peygamberin adını koyduk"

    'Adalet' yürüyüşünde 13. gün: 12 maddelik bir genelge hazırladık

    Son 4 gün kaldı: Bakan Ağbal'dan 30 Haziran uyarısı

    İsrail'den Gazzeli hastalara yurt dışı yasağı: Ölü sayısı 9'a yükseldi

    ''O ve ordusu bunun bedelini ağır ödeyecektir"

    Ve dönüş yolculuğu başladı

    AB’den kopuş ağır hasara yol açar

    Gazetecileri serbest bırakın

    Keşke sadece şikâyet olsa bir de iftira atmışlar

    İslam’ın güzelliklerini Kanadalılara anlatın

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Keşke sadece şikâyet olsa bir de iftira atmışlar
    Ahmet BATTAL

    Dürtün, sarsın, uyandırın bu rüyadan!
    Süleyman KÖSMENE

    Duâda ellerin ters çevrilmesi ve cüz dağıtmak üzerine
    Orhan GÜLER

    “En büyük tehlike, ‘adaletsizliğin hafife alınması’dır!”
    Mustafa ORAL

    Gelmeyin buralar çok derin
    Genel

    Gazetecileri serbest bırakın
    Genel

    AB’den kopuş ağır hasara yol açar
    Genel

    ''O ve ordusu bunun bedelini ağır ödeyecektir"
    Genel

    NATO'dan Türkiye açıklaması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.