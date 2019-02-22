1000 işçi kadrosuna 36 bin başvuru

Zonguldak’ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nda (TTK) istihdam edilecek 1000 yer altı üretim işçisi ilânına bir haftada yaklaşık 36 bin kişi başvurdu.

Zonguldak, Ereğli ve Bartın’da iş için başvuranların 11 Şubat gecesinden itibaren kuyruğa girmesi çok konuşulmuştu. Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, TTK’da istihdam için Zonguldak’a 700, Bartın’a 200 ve Karabük’e 100 kontenjan ayrıldığını belirterek, toplam 35 bin 770 kişinin ilâna başvurduğunu söyledi. Diken’de yer alan habere göre, başvuru sürecinin sorunsuz sona erdiğini ifade eden Demirsu, şöyle dedi: “Başvurular sonucu oluşan kura listemiz, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Çekilişimizi 2 Mart 2019 tarihinde saat 09.00’da Zonguldak Site Spor Salonu’nda gerçekleştireceğiz. Bartın ve Karabük’te kur’a çekilişlerimiz aynı anda olacaktır.”

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