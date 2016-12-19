1000 kişilik çadır kent hazır

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliyeler kapsamında, olası göç hareketine karşı dezavantajlı grupların barınması amacıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kurulan bin kişilik çadır kent tamamlandı.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in doğusundan tahliyeler kapsamında, Türkiye'ye gelebilecek siviller için Reyhanlı'da hazırlanan bin kişilik çadır kentin kurulum işlemi sona erdi. 37 çadır hazırlandı Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında eskiden Hac Konaklama Merkezi olarak kullanılan yerde yapılan çalışmalarla, merkezde yanmaz kumaştan yapılmış 37 çadır hazır hale getirildi. Çadırların içlerine elektrik prizi de konulurken, gelecek olanlara soba dağıtılacağı öğrenildi. AFAD'ın koordinesindeki çadır kente, duş ve tuvalet konteynerleri de yerleştirildi. Reyhanlı ilçesindeki eski Hac Konaklama Merkezi olarak kullanılan alana daha önce de ülkelerindeki olaylardan kaçan Suriyeliler için çadır kent kurulmuştu. Bir süre hizmet veren bu yerde kalanlar 2012 yılında diğer illerdeki merkezlere sevk edilmiş ve alan boşaltılmıştı. AA

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