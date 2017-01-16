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16 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

11 araç birbirine girdi!

16 Ocak 2017, Pazartesi 09:00
Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsle belediyeye ait çöp kamyonunun çarpışması sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 63 M 3183 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu ile tarım işçilerini taşıyan 33 CMC 85 plakalı midibüs, Adana- Mersin yolu Hal kavşağında çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Dr. Aşkım Tüfekçi, Adana Devlet ve Numune Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

Midibüs sürücüsü sıkıştı

Çarpışmanın etkisiyle midibüs sürücüsü kabin içinde sıkıştı. Olay yerine çağırılan itfaiye ve CANKUR ekiplerinin çalışması sonucu sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 18 yaralı

Afyonkarahisar'da 8 tır, bir yolcu otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 23. kilometresinde yoldaki gizli buzlanmaya nedeniyle 8 tır, bir yolcu otobüsü ve 2 otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 18 kişi, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ulaşıma kapanan karayolunun trafiğe açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

AA

Etiketler: adana, afyonlarahisar, trafik kazası
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