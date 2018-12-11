112 ihbarlarının yüzde 95’i asılsız

Sakarya’da bu yılın ilk 11 ayında 112 Komuta Kontrol Merkezine yapılan ve oranı yüzde 95’e ulaşan asılsız ve gereksiz ihbarlar, ambulansın doğru yerde doğru zamanda olmasını engelliyor.

Şehirde 24 saat görev yapan 112 personeli, yılda ortalama 96 bin vak’aya müdahale ediyor. Yüzde 95’i bulan asılsız ihbarlar, hem sağlık sistemini hem de görevlileri gereksiz meşgul ediyor. Yardıma gerçekten ihtiyacı olanlara koşan 112 personeli, zaman zaman ilginç tepki ve çağrılarla da karşı karşıya geliyor. Sakarya 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne gelen bir çağrıda, köydeki kanalizasyon kanalında meydana gelen tıkanıklığın giderilmesi için ambulanstan yardım talep edildiği belirtildi.

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