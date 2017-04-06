120 liralık yardım izdihamı!

Şanlıurfa’da 9 bin 200 yoksul aileleye Ramazan ayı öncesinde dağıtılan 120 liralık nakdi yardımı almak isteyenler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Paşabağı Mahallesi’nde bulunan Haliliye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binasına gelenler, yoğunluğa sebep oldu. Uzun kuyrukların oluştuğu vakıf binası önünde vatandaşlar sıra yüzünden sık sık tartıştı. İtişme-kakışmanın yaşandığı yardım sırasında, yaşlılar ve çocuklu kadınlar ayakta durmakta güçlük çekti. Vakıf Müdürü Mehmet Hamcan, Ramazan ayı öncesi 9 bin 200 aileye gıda yardımı yaptıklarını ve yardımların en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. DHA

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