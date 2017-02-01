13 ay önce kaybolan çocuklarla ilgili yeni gelişme

Tokat'ın Reşadiye İlçesi'nde 13 ay önce kaybolan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı'nın aranmasına yeniden başlandı.

Çocukların en son görüldüğü noktanın 50 metre ilerisinde bulunan Abdullah Korkmaz'ın oturduğu 2 katlı ahşap evin bahçesi kazıldı.

İlçeye bağlı Reşadiye'nin Çermik Mahallesi'nde oturan Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları Dursun Kağan, 29 Aralık 2015 tarihinde saat 09.00 sıralarında evlerinden oynamak için çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Bayram ve Dursun Kağan, evlerine dönmeyince, AFAD ve jandarma ekiplerinin de katılımıyla aylarca süren arama çalışmaları başlatıldı. Fakat yapılan aramalara rağmen çocukların izine rastlanamadı.

BABASI KONUŞTU, ÇALIŞMA BAŞLADI

Kayıp çocukların aileleri dün özel bir televizyon programına katıldı. Burada kayıp çocuklardan Dursun Kağan Taşçı'nın babası İbrahim Taşçı, ilçede evli olan bir başka kadınla ilişkisi olduğunu itiraf ederek, şöyle dedi:

"Kaçırmış olabilirler. Benim muhatap olduğum kişinin çevresi olabilir. Bununla ilgili ifadelerimi verdim. 2 yıldır süren bir ilişkim vardı. İlişkimin olduğu kişinin eşi olayı çocuklar kaybolduktan sonra emniyette öğrendiler. Kaybolduktan sonra ilişkimi bitirdim. Ben bildiklerimi yetkililere anlattım."

Baba Taşçı'nın bu konuşması ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından yeniden çalışma başlatıldı.Çalışma kapsamında şüphe üzerine çocukların en son görüldüğü noktanın 50 metre ilerisinde bulunan Kelkit Çayı kenarındaki Abdullah Korkmaz'ın yaşadığı evin arka kısmındaki alanda kazı çalışması yapıldı. Ancak, yapılan çalışmada çocukların izine rastlanılmadı. Kazı çalışmalarına ara verilirken, öğleden sonra devam edeceği öğrenildi.

DHA muhabirine konuşan evin sahibi Abdullah Korkmaz, kazı çalışmalarının sabah başladığını kaydederek, "Nereyi arz ederlerse orayı eşsinler. Benim bir korkum yok. Yeter ki çocuklar bulunsun. Kazdılar, bir şey yok yani çok şükür. Burada çocuklar yok. Önceden bir kazı yapılsa ve tekrar doldurulmuş olsa fark ederdim" diye konuştu.

ARAMA SONLANDIRILDI

Reşadiye'de yapılan ihbarlar üzerine kayıp çocukların en son görüldüğü noktanın 50 metre ilerisinde bulunan Abdullah Korkmaz'ın oturduğu 2 katlı ahşap evin bahçesinde yapılan kazı çalışması sonlandırıldı.

Sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 4 saat süren çalışmada, evin bahçesi, samanlık ve ahırda yapılan çalışmada çocukların izi bulunamadı. Savcı ve arama çalışması yapan ekip bölgeden ayrıldı.