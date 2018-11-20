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20 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

13 yıllık hayalini 'polis amcaları' gerçekleştirdi

20 Kasım 2018, Salı 13:53
Muğla'da down sendromlu 18 yaşındaki Kemal Çakıroğlu, 13 yıldır tanışmayı hayal ettiği dizi oyuncularıyla Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın düzenlediği etkinlik kapsamında bir araya geldi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı telefonla arayan Çetinkaya, konuyu kendisine iletti. Yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması üzerine Emine Çakıroğlu ve oğlu Kemal İstanbul'a gitti.

Burada kaldıkları yerden polis ekiplerince alınarak eskort eşliğinde dizi setine götürülen Kemal Çakıroğlu ve annesi, dizi ekibindeki sanatçılarla tanıştı. Dizi setinde sinema sanatçılarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Kemal Çakıroğlu’na dizide "komiser Mesut" rolünü canlandıran Şevket Çoruh, polis rozeti ile dizide kullandığı bereyi hediye etti.

"Kemal için anlatılmaz bir mutluluktu"

Oğlunun yaşadığı mutluluğun tarifi olmadığını ifade eden Çakıroğlu, şunları söyledi:

"Biz o diziyle büyüdük. Oğlumun en büyük hayali 13 yıldır oyuncularla tanışmak ve sete gitmekti. Sağ olsun Muğla Emniyet Müdürümüz, İstanbul Emniyet Müdürü ile görüşerek bizim bu buluşmamızı sağladı. Oğlumun 13 yıllık hayalini gerçekleştirip onun çok mutlu olmasını sağladıkları için tüm polis teşkilatına teşekkür ediyorum. Bizi evimizden gelip aldılar, sete götürüp tekrar eve getirdiler. Kemal için İstanbul'da polis aracıyla gitmek bile anlatılmaz bir mutluluktu."

"Polis amcalara teşekkür ediyorum"

Down sendromlu Kemal Çakıroğlu da yıllardır bu hayali kurduğunu belirterek, "Hayalim gerçek oldu. Polis amcalarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, engellilerin toplumun ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayarak, kendilerinin de her fırsatta onların yanında yer almaya gayret gösterdiğini söyledi.

AA

Etiketler: down sendrom, Muğla, Arka Sokaklar
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