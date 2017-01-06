"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

15 günde 3 kez soyulan bakkaldan hırsıza not: El insaf

06 Ocak 2017, Cuma 19:03
Gaziantep'te 15 günde 3 kez hırsızların hedefi olan bakkal, iş yerinin camına bıraktığı notla hırsızı insafa davet etti.

Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde bakkal işleten 43 yaşındaki Abdurrahman Taş, 15 günde 3 kez hırsızlık yapılan iş yerinin camına 'Ey hırsız kardeş el insaf yeter artık. Burası benim çocuklarımın ekmek kapısı, elinizi vicdanınıza koyun' yazılı not astı.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan Fatih Caddesi'nde Abdurrahman Taş'ın işlettiği bakkal, son 15 günde hırsızlık yapıldı. 7 yıldır bakkal işleten 4 çocuk babası Taş, işyerinin camına astığı yazıyla duruma tepki gösterdi. Abdurrahman Taş, işyerine "Ey hırsız kardeş el insaf yeter artık. Burası benim çocuklarımın ekmek kapısı, elinizi vicdanınıza koyun'' yazılı notu asarak hırsızlara çağrıda bulundu.

7 yıldır işlettiği bakkal dükkanında 12 kez hırsızlık yapıldığını belirten Abdurrahman Taş, şunları söyledi:

"Daha önceki hırsızlık olaylarında şikayetçi oldum fakat bu defa polislerin terörle mücadelesi nedeniyle şikayetçi olmak yerine iş yerine not yazarak hırsızların vicdanlarına seslenmek istedim. Ağzının tadını bilen hırsızlara çağrı yeter artık diyorum. Çocuklarının nafakası için çalışsınlar, hırsızlık yapmasınlar. Günde 2- 3 ekmek alıp gidiyorlar. Onları da söylemiyorum. Artık çalmalarına gerek yok, kendilerine ekmeklerini vereyim yeter ki dükkanıma zarar vermesinler."

DHA

Okunma Sayısı: 514
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Adalete sahip çıkan yenilmez

    Demokrasi ışığının yandığı gün...

    ''Musul kurtarıldıktan sonra Türkiye ile petrol boru hattı açacağız''

    2'si canlı bomba 5 terörist yakalandı!

    Şehit mübaşirin cenazesinde yürek yakan görüntü

    15 Temmuz'da 'kahraman' ilan edilmişti, dün KHK ile ihraç edildi

    Avrupa’ya kaçmak için organlarını satıyorlar

    Silah arkadaşlarına son veda

    Önce inceleme, sonra vatandaşlık

    Şehit Sekin son kez baba ocağında

    Kahraman polisin adı yaşadığı sokağa verildi

    Sokak hayvanlarını sakın unutmayın!

    Beşiktaş saldırılarıyla ilgili 10 tutuklama

    Yeni KHK ile 8 spor kulübü kapatıldı

    THY 500 seferini iptal etti

    Ban Ki-moon’dan İhsanoğlu’na veda mesajı

    Çok sayıda sürücü TEM'de mahsur kaldı

    Beklenen kar İstanbul'da şehri kapladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O davadaki savunmamız
    Genel

    Adalete sahip çıkan yenilmez
    Risale-i Nur'dan

    Kar tanelerine binen melekler İlâhî sanatı alkışlıyor
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Âlem-i Berzah ve Risale-i Nur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Günün Osmanlıca Vecizesi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Hiç bir şey göründüğü gibi değil
    Mehmet KARA

    Soruşturma komisyonu kurulmalı
    Faruk ÇAKIR

    İstanbul’a kar yağdığına göre...
    Misbah ERATİLLA

    Binbaşı Asım Önerdem ve Bediüzzaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.