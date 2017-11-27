16 bin lira ceza aldı!

Konya’nın Derebucak ilçesindeki, milli parkta koruma altındaki yaban keçisini vurup, derisini yüzdükten sonra etini götürürken yakalanan 3 kişiye 16 bin lira para cezası kesildi.

Derebucak ilçesi Üçkuyular mevkisindeki milli parkta, dün saat 06.00 sıralarında bir araca ait lastik izine rastlayan Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 3 saat boyunca iz sürdü. Ormanda aracı bulan görevliler, saklanarak beklemeye başladı. Ekipler, 3 saat daha beklemenin ardından sırtında etle yürüyen bir kişi ile yanındaki iki arkadaşını yakaladı. Antalya'dan gelip mili parkta koruma altındaki yaban keçisini vurdukları anlaşılan A.E., M.Ö. ve B.E.’ye koruma altında bulunan yaban hayvanı avlamak, usulsüz avlanmak, izinsiz avlanmaktan 3 bin lira para cezası kesildi. Nesli tükenme tehlikesi bulunan yaban keçisini avlamaktan da 13 bin liralık tazminat bedeli ile toplam 16 bin lira ceza kesildi. DHA

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