17 ilde okullar yarın tatil

Kar yağışının bugün de etkisini arttırmasının ardından öğrenciler merakla okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyordu.

EDİRNE, Tekirdağ ve Kırklareli valilikleri elverişsiz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

BALIKESİR’in Bandırma ve Gönen İlçelerinde, 10 Ocak Salı günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liseler tatil edildi.

YALOVA Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın okulların bir gün tatil edildiği duyuruldu.

TOKAT il merkezi ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı.

ÇANAKKALE Valiliği'nden yapılan duyuruda, “Olumsuz hava şartları (kar-buzlanma) nedeniyle merkez, Çan, Lapseki, Ezine, Eceabat, Biga, Yenice, Bayramiç, Ayvacık, Gelibolu, Bozcaada, Gökçeada’da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel-resmi okullar ve kurumlar, 10.01.2017 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Çelikhan, Gerger, Tut ve Besni ilçe merkezlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya, yoğun kar yağışının devam ettiği ilçede okulların bugün olduğu gibi yarın da tatil edildiğini söyledi.

Gölbaşı ilçesinde ise ilçeye bağlı köylerde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği öğrenildi.

ÇORUM

Çorum merkez ve bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, 10 Ocak Salı günü Çorum merkez ile Alaca, Sungurlu, Mecitözü, Ortaköy ilçelerinde taşımalı eğitim sistemindeki öğrenciler için eğitime ara verildi.

İZMİR

İzmir'in Urla ve Tire ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Urla ve Tire ilçelerinde taşımalı sistem kapsamındaki öğrenciler için eğitime 10 Ocak Salı ara verildi.

Böylece daha önce eğitime ara verildiği açıklanan Karaburun ve Bergama ilçeleriyle İzmir'de eğitime ara verilen ilçe sayısı 4'e yükseldi.

MANİSA

Manisa'nın bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Gördes ilçesinin tamamında, Akhisar, Kırkağaç, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde ise taşımalı sistem kapsamındaki öğrenciler için eğitime 10 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.

TUNCELİ

Tunceli'nin Pülümür, Nazımiye ve Ovacık ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde aralıklarla devam eden kar nedeniyle Pülümür, Nazımiye ile Ovacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda 10 Ocak Salı eğitime ara verildiği belirtildi.

Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

SAMSUN

Samsun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asarcık, Ayvacık, Kavak, Salıpazarı, Terme ve Vezirköprü ilçelerinde 10 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Alaçam, Atakum, Bafra, Çarşamba ve 19 Mayıs ilçelerinde taşımalı eğitimde okula gelemeyen öğrencilerin izinli sayılacağı, Canik ilçesinde bağlı tüm köy okullarında da yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de merkeze bağlı köylerdeki okulları ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının ardından kentte etkili olan soğuk hava ve yollardaki buzlanma nedeniyle il merkezine bağlı köylerdeki okullar ile taşımalı sistemle eğitim yapılan okullarda 10 Ocak Salı eğitime ara verildiği belirtildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkili kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile merkeze bağlı yerlerde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim öğretime 10 Ocak Salı ara verildi.

SİVAS

Sivas'ın bazı ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Koyulhisar, Akıncılar, Gölova ve İmranlı ilçelerindeki okulların tamamında, Hafik, Gürün ve Ulaş ilçelerinde ise köy okulları ile taşıma kapsamındaki öğrenciler için eğitime 10 Ocak Salı ara verildi.

Koyulhisar, Akıncılar, Gölova ve İmranlı ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ya da hamile personel de idari izinli sayılacak.