18 kilo hamsi 240 liraya satıldı

Balıkesir'in Bandırma İlçesi Kapıdağ açıklarında avlanan 76 kasa 'Bandırma hamsisi' martılar eşliğinde getirildiği Balık Hali’nde açık artırmayla satıldı. 17-18 kiloluk kasalar, çekişmeli geçen mezat sonunda 220- 240 lira arasında değişen fiyatlarla satıldı. Bu fiyatlarla hamsi, sezonun en yüksek rakamına ulaşmış oldu.

Toptan fiyatının yükselmesi perakende balık satışlarına da yansıdı. Daha önce balık tezgahlarında kilogramı 10 liradan satılan Karadeniz hamsisi 15, Bandırma hamsisi ise 20 liradan satılmaya başlandı. Balıkhanede en ucuz balık ise 10 lira ile fiyatıyla sardalye ve istavrit olurken çingene palamudu tanesi 10, uskumru kilosuı 35, çipura 25, mezgit 15 ve olta lüferi ise 30 liralık etiketlerle tezgahlarda yerini aldı.

“Hamsicilik bu yıl çok zayıf ve bozuk” diyen balık komisyoncusu Emin Gürer, Kapıdağ açıklarında yakalanan ve 'Bandırma hamsisi' olarak satılan 76 kasa hamsinin yüksek fiyatla satıldığına dikkat çekti. Balık Hali’ne gelen araçtan numune indirilen 6 kasa hamsi mezata çıkarıldı. 6 kasa numune hamsi için kasası 200 TL fiyatla açılan mezatta 40 kadar alıcı kıran kırana yarıştı. 1 kasa hamsinin fiyatı 5 dakika içinde 200 liradan 240 liraya kadar çıktı.

Mezat sonunda konuşan komisyoncu Emin Gürer ,“Marmara hamsisinin kasası bugün 230 ile 240 lira arasında fiyatla satıldı. Kilogramı 15-17 lira arası. Alan da 20 liraya satar. Hamsi bu yıl gerçekten az gibi duruyor” dedi.