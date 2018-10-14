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14 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

1887 ağacın kesilmesinin önüne geçildi

14 Ekim 2018, Pazar 16:54
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Sıfır Atık Projesi ile ana hizmet binasında toplanan değerlendirilebilir atık miktarı 16 aylık süreçte 179 tonu buldu.

Alınan bilgiye göre, Bakanlığın, 2017'de uygulamaya geçirdiği Sıfır Atık Projesi'nin ülke çapında duyurulması, yaygınlaştırılması, halkın bu yönde bilinçlendirilmesi, çalışmaların daha etkin, sistemli yürütülmesi ve tüm Türkiye'de uygulanması için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından projenin uygulamaya geçmesinden itibaren ana hizmet binasında elde edilen 16 aylık değerlendirilebilir atık verileri paylaşıldı. Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında projenin başladığı günden bu yana 179 ton değerlendirilebilir atık, kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

Proje ile şu ana kadar 111 ton kağıt-kartonun geri kazanımı sağlanarak, bin 887 ağacın kesilmesinin önüne geçilmiş oldu.

Ayrıca 39 ton plastik atığın geri dönüşümüyle de 636 varil petrolün kullanımından da tasarruf edildi. 6,3 ton cam atık ve 8,7 ton metal atığın dönüşümüyle toplam 18,7 ton hammaddeden tasarruf elde edilirken, 6,5 ton organik atıktan 2,5 ton kompost (bitki atıklarından yapılan gübre) üretildi.

Projeyle Bakanlık binasından çıkan 2,8 ton yemek artığı da sokak hayvanları için barınaklara gönderildi.

Öte yandan 3 bin 210 litre bitkisel atık yağın geri dönüşümüyle aynı oranda biyodizel, bin 130 litre atık yağın dönüşümüyle 700 litre madeni yağ ekonomiye kazandırıldı.

Elde edilen kazanımlar sonucunda da 686 bin 107 kilovatsaat enerji, 3 bin 108 metreküp su, bin 210 metreküp depolama alanının tasarrufu sağlandı, sera gazı salınımı ise 22,2 ton azaltıldı.

AA

Etiketler: çevre ve şehircilik bakanlığı, sıfır atık projesi
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