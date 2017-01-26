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26 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini kazanan belli oldu

26 Ocak 2017, Perşembe 17:27
1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini en kısa işletme süresini teklif eden Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG kazandı.

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi gerçekleştirildi. 

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, ihalede en düşük süreyi Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG'nin teklif ettiğini açıkladı. 

Ortak girişim grubu köprü ve otoyol yapımı için 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 lira proje bedeli ve 5,5 yıllık yapım süresi dahil toplam 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklif etti. En kısa sözleşme süresini teklif eden grup ihaleyi kazanmış oldu. 

Ulaştırma Bakanı, komisyonun çalışmalarına devam edeceğini, teknik ve ayrıntılı çalışmaların ardından en kısa süreyi veren grupla sözleşme imzalanacağını söyledi. 

KİMLER TEKLİF VERDİ?

İhaleye 4 ortak girişim gurubu teklif vermişti. Teklif veren firmaların isimleri şöyle:

1- Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG (Yatırım tutarı 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 lira toplam süre 16 yıl 2 ay 12 gün)

2- IHI (Japon) - Itochu (Japon) - Join (Japon) - Makyol - Nurol - Japon Express Way (Japon) OGG (Yatırım tutarı 10 milyar 494 milyon 575 bin 500 TL ve toplam süre 17 yıl 10 ay 24 gün)

3- Cengiz - Kolin - CRBC (Çin) OGG (Yatırım tutarı 10 milyar 324 milyon TL, toplam süre 18 yıl 8 ay 19 gün)

4- IC İçtaş - Astaldi (İtalyan) OGG (Yatırım tutarı 11 milyar 575 milyon 960 bin TL, toplam süre 18 yıl 5 ay 15 gün)

24 FİRMA ŞARTNAME ALMIŞTI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü için 4'ü Japon, 3'ü Çinli, 2'si Koreli, 1'i İtalyan olmak üzere 24 firmanın ihale dosyası satın aldığını söylemişti.

AYAK AÇIKLIĞI EN BÜYÜK KÖPRÜ

1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu, bağlantı yolları da dahil yaklaşık 101 kilometre otoyol ve 2 bin 23 metre orta açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. 

18 Mart 2017'de köprünün temelinin atılması planlanıyor. Köprünün Cumhuriyet'in 100. yılında hizmete sunulması öngörülüyor.

GEÇİŞ ÜCRETİ NE OLACAK?

Köprünün geçiş ücreti otomobiller için 15 euro+KDV olarak belirlendi. Güncel kurla (1 euro=4,13 TL) yaklaşık 67 lira olacak. Otoyolda ise geçiş ücreti kilometre başına 5 sent.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi, yap-işlet-devret modeli kapsamında ihale ediliyor.

Söz konusu kesimin, belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı gerçekleştirilecek, sözleşme süresi sonunda ise otoyolun her türlü borç ve taahhütlerden arınmış şekilde, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak Karayolları Genel Müdürlüğü'ne devredilecek.

AA

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