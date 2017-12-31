2,5 ton hamsiyi 2 saatte tükettiler

Rize Belediyesince "Martı çığlıklarındaki gri lezzet" sloganıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hamsi Festivali'nde, katılımcılara 2,5 ton hamsi ikram edildi.

Festivale katılan yaklaşık 5 bin kişiye, hamsinin yanı sıra helva, ÇAYKUR Genel Müdürlüğünce alanda kurulan stantta çay ikramında bulunuldu. 3. Hamsi Festivali'nde, 2,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi. "Güzel havanın tadını hamsi yiyerek çıkarıyoruz" Karadenizli sanatçıların konser verdiği festivalde, halat çekme ve hamsi yeme yarışması da yapıldı. Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi. Kasap, 2018 yılının Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyerek, vatandaşların yeni yılını kutladı. Festivale katılan Keziban Çolak organizasyondan dolayı Rize Belediyesine teşekkür ederek, "Herkes biliyor ki hamsinin başkenti Rize'dir. Ailecek bu güzel havanın tadını hamsi yiyerek çıkarıyoruz" diye konuştu. AA

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