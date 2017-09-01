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1 EYLÜL 2017 CUMA - YIL: 48

2 bin 900 metrede bayramlaşma...

01 Eylül 2017, Cuma 12:03
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin İran sınırında Mehmetçik, 2 bin 900 rakımdaki üs bölgesinde bayram sevinci yaşadı.

Adını bulunduğu tepeden alan Kırkçimenlik Üs Bölgesi, 8 Mayıs'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Altınok" operasyonu sonrası kuruldu.

İran sınırındaki üs bölgesinde 7 gün 24 saat vatan savunması için görev yapan Mehmetçik, Kurban Bayramı sevincini ilk olarak komutanları ve silah arkadaşlarıyla paylaştı.

Askerler, günün ilk ışığıyla üs bölgesinin kurulması sırasında teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Ünal için yaptırılan şehitlik önünde toplandı.

Burada görevli piyade Uzman Çavuş Hasan Doğan tarafından askerlere bayram hutbesi okundu. Üs bölgesinde bayram namazı kılan Mehmetçik, vatanın birliği ve bütünlüğü için dua etti. Mehmetçik'in birbiriyle bayramlaşmasının ardından okunan dualarla kurban kesildi.

Mehmetçikler telefonla aileleriyle görüştürüldü

Komutanlar, buradaki bayramlaşmanın ardından nöbet tutan Mehmetçikleri de ziyaret ederek bayramını kutladı, telefonla aileleriyle görüştürdü.

Piyade sözleşmeli er Deniz Göksu'yu nöbet tuttuğu mevzide ziyaret eden Kırkçimenlik Üs Bölgesi Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen Ozan Topcu, burada askerin annesini telefonla arayarak bayramlaşmalarını sağladı.

Annesine gözünün arkada kalmamasını ve her koşulda görev başında olduklarını söyleyen Göksu, ailesine komutanlarının selamlarını iletti.

Kırkçimenlik Üs Bölgesi Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen Topcu, yaptığı açıklamada, üs bölgesinin yaklaşık 15 kilometrelik sınır hattına sahip olduğu söyledi.

Sorumluluk bölgesindeki sınır hattı boyunca İran'dan gelebilecek her türlü kaçakçılık ve sınır ihlaline anında müdahale ettiklerini söyleyen Topcu, şunları kaydetti:

"Şu an 2 bin 900 metre rakımda bölgeye tamamen hakim bir noktadayız. 8 Mayıs 2017 tarihinde kurulan Kırkçimenlik Üs Bölgesinde yapılan çalışma ile bir ay gibi kısa sürede yolunu yapıp her türlü ikmal malzemesinin buraya karayoluyla ulaşmasını sağladık. Her türlü imkandan faydalanabildiğimiz üs bölgemizde 7 gün 24 saat esasına göre ülkemizin bekası için bu kutsal bayram gününde de görevimizin başındayız. Bu vesile ile İran sınırından tüm Türk milletini selamlar, Kurban Bayramlarını kutlarız."

AA

Etiketler: hakkari, bayramlaşma, mehmetçik
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  • Ali Tam

    01.09.2017 13:39:29

    Pak alinlarinizdan öper bilvesile Kurban Bayraminizi tebrik eder, Peygamber ASM Ocaginda kudsî vazifenizde her daim muvaffakiyetler dilerim.

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