2 ilde eğitime kar arası

Kar yağışı nedeniyle Kars'ta yarın tüm okullarda, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ise taşımalı sistemdeki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kars Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışının dün gece saatlerinden itibaren il genelinde etkili olmaya başladığını söyledi. Bu sebeple eğitime ara verildiğini ifade eden Doğan, "İlimiz ve ilçelerimizdeki yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ilk orta ve lise düzeyindeki tüm okullar 7 Aralık 2017 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir." bilgisini paylaştı. Doğan, olumsuz hava koşulları yüzünden kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacağını bildirdi. Bingöl Bingöl'ün Karlıova ilçesinde taşımalı sistemdeki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yolların kapanması nedeniyle köylerden ilçe merkezine gerçekleştirilen taşımalı sistemdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan, Karlıova Kaymakamlığına bağlı özel idare ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı. AA

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