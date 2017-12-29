2 ile Meteoroloji'den ''kuvvetli yağış'' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir ve Çanakkale için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Çanakkale merkez ve batı ilçeleri (Ayvacık, Ezine, Eceabat, Gökçeada, Gelibolu,Lapseki ve Bayramiç) ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yarın sabah ve akşam saatleri arasında kuvvetli yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, yaşanabilecek sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. AA

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