Batman'da, Zilan Türbesi'nde Şeyh Süleyman Bağdu'yu anmak için 2 kilometrelik yer sofrası kuruldu. Anma etkinliklerinde sigara içmek ise yasaklandı.

Batman'da, Zilan Türbesi'nde Şeyh Süleyman Bağdu'nun vefatının 11'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene binlerce müridi katıldı. Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen binlerce mürit yaklaşık 2 kilometrelik alanda kurulan yer sofrasında yemek yedi. Şeyh Süleyman Bağdu'nun oğlu Şeyh Selman Bağdu, bu yılki anma etkinliğinde müritlerine, kapalı ve açık alanda sigara içme yasağı getirdi.

DOĞU BATI DEMEDEN KARDEŞÇE BİR ARADAYIZ

Batman-Siirt karayolunda 11 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen ve binlerce müridi bulunan Zilan Şeyhi olarak da bilinen Şeyh Süleyman Bağdu'yu anmak için dün Zilan Türbesi'nde anma töreni düzenlendi. Türbedeki anma törenine, olumsuz hava koşullarına rağmen, Kastamonu, Erzurum, Van, Muş, Bingöl, Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinden binlerce kişi katıldı. Babasının 11'inci ölüm yıldönümünde yanlız bırakmayan dostlarına teşekkür eden Şeyh Selman Bağdu, şöyle dedi:

"Türbede rahmetli babamı yad ediyoruz. Kurduğumuz soframızın tüm ülkemizde huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyoruz. Doğu-batı demeden kardeşçe bir aradayız. Bugün burada ülkemizin üzerindeki karabulutların dağılması için de duada bulunacağız. Ülkenin dört bir yanının bizi örnek almasını diliyoruz."

MÜRİTLERE SİGARA YASAĞI

Beşiri Kaymakamı Mustafa Maslak, Beşiri eski Belediye Başkanı Sait Karabulut, Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, AKP Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Murat Çiçek ve kalabalık bir topluluğun katıldığı anma etkinliğinde konuşan Şeyh Selman Bağdu, yüzlerce kişiye sigara bıraktırdığını ifade ederek, "İnancımız nefsi terbiyeden geçiyor. İnsanların nefsini bir kenara bırakması lazım. Bu nedenle bu yılki anma programında sigara içme yasağını uyguladık. Yasağa uymayanlara ise ufak cezalar veriyoruz. Yaşlılara bakım hizmeti gibi cezalar veriyoruz. Sigara kendilerine de, ailelerine de zararlıdır. Açık ve kapalı alanda sigara yasağını uyguluyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşma ardından konuklara, 2 kilometre uzunluğundaki yer sofrasında kuru fasülye, et, pilav, bulgur ve tatlı ikram edildi.