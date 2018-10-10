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10 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

2 milyon 680 bin yavru balık Karakaya baraj gölüne bırakıldı

10 Ekim 2018, Çarşamba 18:51
Malatya'nın Kale ilçesinde Karakaya Baraj Gölü'ne Devlet Su İşleri ekipleri tarafından 2 milyon 680 bin balık yavrusu bırakıldı.

Malatya'nın Kale ilçesinde Karakaya Baraj Gölü'ne Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından 2 milyon 680 bin balık yavrusu bırakıldı.

Karakaya Baraj Gölü'nü balıklandırma çalışmaları kapsamında DSİ Keban Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 1 milyon 380 bin pullu sazan, DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 300 bin şabut ile 1 milyon pullu sazan yavrusu uzmanların gözetiminde baraj gölüne salındı.

Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Mustafa Candaş göletlerdeki doğal yaşama önem verdiklerini söyledi.

Su kaynaklarını korunması ve kirletilmemesi gerektiğini dile getiren Candaş, "Bakanlığımızın avcılık hususunda belirlediği kurallara titiz şekilde uyulması geriyor. Sularımızdaki doğal yaşamın devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından Tarım ve Orman Bakanlığının tebliğlerine uyulmalı. Gerek su kaynaklarına yeni bırakılan, gerekse de suda mevcut diğer yavru balıkların gelişimlerini tamamlamaları ve en az bir kez üreyebilmeleri için avcılık sırasında yakalanan küçük balıklara herhangi bir zarar verilmeden suya bırakılması önemli." diye konuştu.

AA

Etiketler: Malatya, Kale, Karakaya, baraj, balık
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