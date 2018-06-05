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5 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

2 şeker fabrikasının daha satışına onay çıktı

05 Haziran 2018, Salı 11:00
ÖYK, Türkşeker'e ait Erzincan ve Erzurum şeker fabrikalarının satışını onayladı.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca (ÖYK), Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Erzincan ve Erzurum şeker fabrikalarının satışına onay verildi.

ÖYK'nin konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkşeker'e ait Erzincan ve Erzurum şeker fabrikalarının birlikte olmak üzere özelleştirme ihalesinde 287 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı.

 

AA

Etiketler: şeker, özelleştirme, Erzurum, Erzincan
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