2 yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Kayseri'nin Sarız İlçesi'nde kötü hava koşulları nedeniyle 2 yolcu otobüsü 2 kilometre arayla devrildi.

Kazalarda çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Kayseri'nin Sarız ilçesi Yeşilkent Mahallesi yakınında 2 yolcu otobüsü, 2 kilometre arayla buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevkedildi. Jandarma ekipleri ve ambulansların olay yerine ulaştığı, yaralıların Sarız ve Pınarbaşı Devlet Hastanesi ile Kayseri merkezdeki hastanelere nakledilmesine çalışıldığı kaydedildi. Sinop'ta da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlanmıştı Okumak için tıklayınız: Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı DHA

Okunma Sayısı: 1287

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.