"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

20 dakikada 370 araç ile 90 ev hasar gördü

14 Eylül 2018, Cuma 08:30
Kastamonu'da 20 dakika etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle 370 araç ile 90 ev hasar gördü.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı ev, iş yeri ve araçlarda sağanak ve dolu sebeiyle hasar meydana geldiği bildirildi.

 

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) vatandaşların hasarlarına ilişkin bilgilerin bu kuruma bağlı Kriz Merkezinde toplandığı belirtilen açıklamada, "Toplanan bilgiler doğrultusunda Türkiye Afet Müdahale Planı Kastamonu Afet Müdahale Planı uyarınca Hasar Tespit Hizmet Grubu ve Zarar Tespit Hizmet Grubu Ana Çözüm Ortağı kurumlar ile bu hizmet gruplarının destek çözüm ortağı kurumlarca görevlendirilen ekipler, 14 Eylül günü saat 08.30 itibarıyla, hasar gören alanlarda gerekli hasar tespiti çalışmalarını yürüteceklerdir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sağanak ve dolunun 370 araç ile 90 evde hasara yol açtığı duyuruldu.

Hasar durumuna ilişkin vatandaşların AFAD'ı aramaya devam ettiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu dolu sebebiyle merkez ve ilçelere bağlı toplam 170 köyde enerji kesintisi yaşanmaktadır. Köylerimizde yaşanan enerji kesintisini giderme çalışmaları sürmektedir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kriz Merkezi sabaha kadar açık kalacak olup vatandaş başvurularını almaya devam edecektir." bilgisi paylaşıldı.

AA

Etiketler: katamonu, dolu, yağmur, afet, yağış
Okunma Sayısı: 504
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Şu anda kesinleşmiş bir planımız yok'

    En fazla fındığı yine Almanya'ya sattık

    Cari açık belli oldu

    İsrail'in Mescid-i Aksa baskınları neden artış gösterdi?

    20 dakikada 370 araç ile 90 ev hasar gördü

    Sözde tasarruf, işte israf

    10 beslenme kuralı

    İdlib diken üstünde

    Marmaris'te orman yangını çıktı

    Önce GAP’ı bitirelim

    ABD tetikte bekliyor

    İstanbullu zor anlar yaşadı

    'Filistin'e şartlı 5 milyar dolar' iddiası ile ilgili ABD'den açıklama

    Öğretmenler, yarıyıl ve yaz tatilinde bedelli askerlik yapabilecek

    Guterres: ABD'nin gücü azalıyor

    Bursa'da tehlikeli saatler

    İş kazalarında Avrupa birincisiyiz

    Capital Economics'ten Türkiye açıklaması

    İşte israf tam da budur

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2. OHAL anketi
    Genel

    Fethullah Gülen’le yolumuz nasıl ayrıldı?
    Genel

    Sözde tasarruf, işte israf
    Süleyman KÖSMENE

    Yeni Asya dinler arası diyaloğa nasıl bakar?
    Genel

    10 beslenme kuralı
    Genel

    Cari açık belli oldu
    Faruk ÇAKIR

    Hani tasarruf yapacaktık?
    Risale-i Nur'dan

    İnsan, yalnız bu dünya için yaratılmamış
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Emin Fırat

    İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.