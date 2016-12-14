20 dakikada 5 ayrı araç kaza yaptı

Kütahya-Eskişehir karayolunda yoldaki buzlanma nedeniyle 20 dakika içerisinde 5 kamyon yoldan çıkarak devrildi. Yaralanan 5 şoför hastaneye kaldırıldı.

Akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli kar yağışı, Kütahya-Eskişehir karayolunda buzlanmaya neden oldu. Karayolunun 15'inci kilometresinde biri peynir, diğeri de domates yüklü 2 kamyon, peş peşe yoldan çıkıp şarampole devrildi. Bu kazadan kısa süre sonra karayolunun 20'nci, 30'uncu ve 33'üncü kilometrelerinde 3 kamyon daha devrildi. Kazalarda yaralanan 5 şoför, ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Ünivesitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA

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