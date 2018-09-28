200 bin ağacı kurtaracaklar

Atık kağıtların geri dönüşüm projesi kapsamında çalışan görevliler 127 bin 560 ağacı kesilmekten kurtardı. Proje çalışanları yıl sonunda 200 bin ağacı kesilmekten kurtarmış olmayı hedefliyor.

Atıkların geri dönüştürülmesi projesi kapsamında İstanbul Bağcılar Belediyesi tarafından 8 ayda, 7 bin 504 ton kâğıt geri kazandırılarak 127 bin 560 ağacın kesilmesi önlendi. Belediyenin bu uygulaması sayesinde çevre korunurken ülke ekonomisine de ciddî katkıda bulunuldu. Yıl sonunda kesilmekten kurtarılan ağaç sayısının 200 bin olması bekleniyor.

Harıl harıl çalışıyorlar

Bağcılar Belediyesi, ‘Atık Kâğıt’ projesi kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından geri dönüşüm konteynırları, iç mekân kutuları ve poşetlerle atıklar toplanıyor. Ekipler tarafından 2018 yılının 8 ayında 7 bin 504 ton kâğıt ve karton atığı toplandı.

Tesiste 70 kişi çalışıyor

Kamu kurumlarından alış veriş merkezlerine her yerden elde edilen bu atıklar yeniden değerlendirilmek için Mahmutbey Mahallesi’nde bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’ne götürülüyor. 70 kişinin çalıştığı tesiste kâğıt atıkları, pres makinesiyle balya haline getirildikten sonra fabrikalara gönderilerek geri dönüşümü sağlanıyor.

Atık kâğıdı da ithal ediyoruz

Atık Kâğıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği (AGED) Genel Sekreteri Osman Kaytan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türk kâğıt geri dönüşüm sanayisinin son yıllarda yaptığı yatırımlarla kâğıt üretim kapasitesini 2020 itibarıyla yıllık 5 milyon tona çıkarmayı hedeflediğini söylemişti. Ancak ülke içerisindeki yüzde 50’lik geri kazanım oranının, yatırım hızına yetişemediğini bildiren Kaytan, sektörün üretime devam etmek için atık kâğıdı ithal etmek durumunda kaldığına dikkati çekmişti. Kaytan, “Değeri nispeten düşük ham maddeyi ithal edip katma değer yaratarak ihraç etmek ekonomimiz için her ne kadar çok önemli bir katkı sağlasa da sektör olarak tercihimiz yurt içindeki kâğıdın özellikle evlerden daha etkin ve temiz toplanarak temin edilmesidir.” demişti.

Yeni Asya - İstanbul