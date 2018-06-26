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26 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

2018'in ilk 6 ayında 24.6 ton uyuşturucu ele geçirildi

26 Haziran 2018, Salı 12:25
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Haziran itibarıyla ele geçirilen uyuşturucu miktarı 2017 yılının değerlerini yakalayarak 24,6 tona ulaşmıştır." dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, uyuşturucu madde kullanımının, toplum sağlığını, güvenliğini ve esenliğini tehdit eden bir toplumsal sorun olduğunu ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadelenin, aynı zamanda terörle mücadele anlamına geldiğine dikkati çeken Tüfenkci, "Uyuşturucu kullanımını teşvik etmek, kullanımına aracılık etmek, uyuşturucu temini ve satışını gerçekleştirmek terör ve insanlık suçudur. Herkes bilmelidir ki ülkemizin gençlerini uyuşturucu terörüne feda etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, Türkiye'de uyuşturucu kullanım oranının Avrupa ülkelerine göre düşük olmakla birlikte artış gösterdiğine işaret ederek, gençleri uyuşturucudan korumak noktasında herkese görev düştüğünün altını çizdi.

Başta aile ve okul olmak üzere medya ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda birlikte hareket etmesinin büyük önem taşıdığına değinen Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak uyuşturucu madde kaçakçılığı üzerinde hassasiyetle durarak, etkin ve özverili bir mücadele yürütmekteyiz. Bu kapsamda, kaçakçılıkla mücadele kapasitemizi artırmak amacıyla son 5 yılda 270 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Uyuşturucu madde kaçakçılığı açısından riskli konumda bulunan tüm kara, hava, deniz hudut kapıları ile posta ve kargo işleme merkezlerini gelişmiş teknolojik cihazlar ve narkotik dedektör köpekler başta olmak üzere yardımcı ekipmanlarla donattık.Ticarete konu eşyaların hızlı ve etkin denetimini sağlayan araç ve konteyner x-ray tarama cihaz sayısını son 3 yılda yüzde 50'den fazla artırarak 64'e çıkardık."

"2018'in ilk altı ayında 24,6 ton uyuşturucu ele geçirildi"

Tüfenkci, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda 2016'da 3,4 ton olan uyuşturucu yakalama miktarını, 2017'de yüzde 670 artışla 26,4 tona yükselttiklerini bildirdi.

Bu yıl uyuşturucu yakalamalarının artan bir ivme gösterdiğine işaret eden Tüfenkci, "Haziran itibarıyla ele geçirilen uyuşturucu miktarı 2017 yılının değerlerini yakalayarak 24,6 tona ulaşmıştır. ALO 136 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İhbar Hattı ve diğer kolluk birimleriyle yapılan iş birliği ile her türlü kaçakçılığın ve sınırlardan yapılacak yasa dışı geçişlerin önlenmesi, takip ve kontrolünün yapılmasında daha etkili sonuçlar alıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Türkiye, gümrük, uyuşturucu
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