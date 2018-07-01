2019 yılı 'Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı' ilan edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 yılını inşallah, 'Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı' olarak ilan edeceğiz. Bunun da talimatını verdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in cenazesinde konuştu.

"Fuat Sezgin Hocamızı tanıdığım andan itibaren gerçekten ilim noktasında nasıl kararlı bir insan olduğunu gördüm." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hocamızın hayatı boyunca pek çok eseri var, gerek İslam, bilim, düşünce, fizik, tıp, astronomi ve diğer alanlarda kaleme aldığı bu eserleriyle birlikte olayı şöyle cilt olarak raflara dizdiğimizde 1300 ciltlik bir eser ki bunun bir takımı da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde yerini almış vaziyette. 2019 yılını inşallah, 'Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı' olarak ilan edeceğiz. Bunun da talimatını verdik."

"Yurt dışındaki eserlerinin getirilmesi için çalışıyoruz"

Fuat Sezgin'in yurt dışındaki eserlerinin de getirilmesi noktasındaki çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, "Buradaki vakıf yönetimi bu konuyu sıkı bir takipte. Onların gelişiyle birlikte gerek buradaki müze gerek kütüphane çok daha güçlü bir hale gelecek." dedi.