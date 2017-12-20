23 yıl sonra yakalandı

Muş merkeze bağlı Sungurlu köyünde 28 Mayıs 1994'te iki aile arasında meydana gelen, 11 kişinin öldüğü ve 15 kişinin yaralandığı kavganın ardından güvenlik güçleri, olaya karıştığı belirlenen kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında, "kan gütme saikiyle adam öldürmek" suçlamasıyla kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası bulunan, evli ve 7 çocuk babası 49 yaşındaki R.S'nin kent merkezinde olduğunu belirledi. Farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı, eski hal civarındaki bir kahvehanede yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar olaya karıştığı belirlenen 18 kişinin yakalandığı, 37 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. AA

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