23 yıllık evliliği sanal okey oyunu yıkıyor

İstanbul’da 1 çocuk sahibi Nazan ve Gürkan S. çiftinin 23 yıllık evliliğini sanal okey oyunu yıkıyor.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde açılan davada, iddialara göre, eşi Nazan S.’nin (37), sabahlara kadar Facebook’ta okey oynadığını ileri süren Gürkan S., eşinin diğer oyuncularla da mesajlaştığını iddia ederek boşanma davası açtı.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre dilekçesinde, sadakatsizliğe uğradığını anlatan Gürkan S., boşanma sebebini ise “Ağır derecede onur kırıcı davranışta bulunmak” diye belirterek 50 bin TL tazminat istedi. Babasını kaybettikten sonra boşluğa düştüğünü ve bu yüzden okey oynadığını ifade eden Nazan S. ise “Her online oyunda olduğu gibi diğer oyuncularla konuşuluyor. Mesajlaştığım hiç kimseyle yüz yüze görüşmedim. Okey oynamanın neresi sadakatsizlik?” dedi.

DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Yuvasının dağılmaması için 2 yıldır Facebook kullanmadığını ve okey oynamadığını kaydeden Nazan S., “İş aradığım dönemde, şirketler görüşme yapmak için beni arıyordu. Eşim bunu dahi sadakatsizlik olarak nitelendirmiş” diye konuştu. Mahkemeden davanın reddini isteyen Nazan S., aksi durumda çocuklarının velayetinin nafaka ile birlikte kendisine verilmesini talep etti. Nazan S. ayrıca eşinin kendisini küçük düşürdüğünü belirterek 100 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu.