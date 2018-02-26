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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

24 milyon TL'lik bahis operasyonu

26 Şubat 2018, Pazartesi 13:35
Adana merkezli 9 ilde yasadışı bahis oynatanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda 109 kişi gözaltına alınırken, 66 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hesaplarından 24 milyon TL para çıktı.

Adana merkezli 9 ilde, internette yasa dışı bahis oynatanlara yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 109 kişiden 4'ü kadın 66 kişi adliyeye Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüseyle götürüldü. Çetenin hesaplarından çıkan para ise 24 milyon liraya ulaştı.

Başta ABD ve Almanya olmak üzere Hong Kong, Çin, Singapur, Güney Kore, İtalya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, Gürcistan, Belçika, Afrika ve Estonya uzantılı internet sitelerinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik, Adana Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı.

Bin polisin katıldığı operasyonda, Adana, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya'da 140 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, çoğu kadın 109 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca 8 cep telefonu, 3 bilgisayar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

HESAPLARDAN SERVET ÇIKTI

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından, yasa dışı bahis çetesi üyelerinin farklı bankalarda bulunan 24 milyon lirasına el konuldu. Çete liderlerinin, yasa dışı bahis oynatarak elde ettikleri paraları yatırmak için hesaplarını kullandıkları kişilere aylık 2 bin 500 lira ücret verdikleri de ortaya çıktı. Para transferlerinin dikkat çekmemesi için farklı sektörlerde 73 ayrı şirket kurdurtan bahis çetesinin bu kişilere de kazançtan prim ve aylık 3 bin lira ücret verdiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

1500 HESAP AÇTIRMIŞLAR

Operasyonda gözaltına alınan 109 kişiden 47'sinin kendi hesabını çeteye kullandırdığı, geriye kalan 57 kişinin ise açılan 73 şirketin kurucusu ya da çalışanı olduğu belirlendi. Bu şüphelilerden şirket kurucusu ve çalışanlarının her birinin en az 6, en fazla 15 ayrı bankada hesap açtırdığı belirlendi. Ayrıca hesaplarını kullanıp aylık ücret verdikleri 47 kişinin ise en az 5, en fazla 10 hesabı bulunduğu ortaya çıktı. Çetenin bu yöntemle yaklaşık 1500 hesap açtırdığı tespit edildi. Çetenin ayrıca, birçok ülkenin para birimlerinde üyelerine hesap açtırdığı saptandı. Çetenin, eldeki paranın dikkat çekmemesi için bu kadar çok sayıda hesap açtırttığı belirtildi. 15 gündür gözaltında tutulan 109 kişinden 43'ü serbest bırakıldı.

BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE GÖTÜRÜLDÜ

Çeteye para kazanmak için girdiklerini söyleyen 4'ü kadın 66 kişi ise yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Çevik kuvvet eşliğinde emniyetten çıkarılan şüpheliler, yanlarındaki valiz ve çantalarla belediye otobüsüne bindirildi. Zengin olma hayali ile çeteye giren şüpheliler tek sıra halinde bindirildikleri belediye otobüsü ile adliye binasına götürüldü.

DHA

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