Kocaeli merkezli 6 ilde Gülen Hareketine yönelik soruşturma kapsamında, 25'i muvazzaf 27 asker gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gülen Hareketinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda, "silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi oldukları" iddia edilen 28'i muvazzaf 32 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli, Van, İzmir, Ankara, Bursa ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 25'i muvazzaf olmak üzere 27 asker gözaltına alınırken, firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. AA

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