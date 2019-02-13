25 ildeki 141 bin 650 dekar alan karantinaya alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, karantina nedeniyle 25 ilde 141 bin 650 dekar alanda patates ekiminin yasaklandığını bildirdi.

Pakdemirli, aralarında ülkemizde en çok patates üretimi yapılan illerinde bulunduğu 25 ilde karantina etmeni olan patates siğili hastalığı, patates ve domateste bakteriyel solgunluk, patates kahverengi çürüklüğü, patates halka çürüklüğü ve patates kist nematodlan nedeniyle dikim yasağı uygulandığını belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesini cevaplarken, ülkemizde karantinaya tabi zararlı organizma tesbiti dolayısıyla 141.650 dekar patates üretim alanında patates ekiminin yasaklandığını söyleyen Pakdemirli, patates ekimi yasaklanan bölgelerde münavebe önerildiğini ve alternatif ürün eken üreticilere destekleme ödemesi yapıldığını belirtti.

Pakdemirli, “Söz konusu karantina zararlılarının kimyasal mücadelesi bulunmamakta olup, tek mücadele yöntemi karantina tedbirlerinin alınması, kültürel tedbirlerin uygulanması ve münavebe yapılmasıdır. Aksi takdirde hastalığın bulaşma ve yayılması devam etmekte ve tüm ekim alanlarına yayılarak ürün/verim ve kalite kayıplarına dolayısıyla önemli ölçüde ekonomik zarara neden olmaktadır” dedi.