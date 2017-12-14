250 bin liralık dolandırıcılık yolculuğu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan kadını telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp taksiyle 100 kilometre uzaklıktaki Bursa'ya getirten şüpheliler, kadının yaklaşık 140 bin lirasını ve 110 bin lira değerindeki altınlarını dolandırdı.

Balıkesir Bandırma'da yaşayan ev kadını B.S'yi (59) telefonla arayan bir kişi, ona kimliğinin bir kuyumcu soygunu şüphelisinin üzerinde bulunduğunu, ev telefonu ile FETÖ üyeleriyle görüşmeler yapıldığını, onun kimliğiyle banka hesapları açıldığını, bu hesaplardan terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya para aktarıldığını, bu olaydan kurtulması için evinde bulunan para ve altınları incelenmesi için kendilerine vermesi gerektiğini söyledi.

Telefondaki kişiye inanarak şüphelinin yönlendirmeleri doğrultusunda 140 bin lira ile 110 bin lira değerindeki 21 bilezik ve 40 çeyrek altını yanına alan B.S, taksiyle Bursa'ya doğru yola çıktı.

Şüpheliyle sürekli irtibat halinde olan kadın, yaklaşık 100 kilometrelik yolculuğun ardından şüphelinin söylediği Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında taksiden indi.

B.S, para ve altınları lüks bir otomobille yanına gelen kişilere verdi. Şüphelilerin ayrılmasının ardından dolandırıldığını fark eden B.S. durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

Yaklaşık 5 bin aracı inceledikten sonra şüphelilere ait otomobilin Abdullah Ç. (23) tarafından İstanbul'dan kiralandığını tespit eden ekipler, zanlıyı İstanbul'da yakalayarak Bursa'ya getirdi.

Abdullah Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.