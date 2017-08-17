2640 rakımlı tepede Kur’ân ziyafeti

Rize Müftülüğü’nün yaylalarda gerçekleştirdiği Kur’an Ziyafeti programlarının dördüncüsü Ovit Yaylasında yapıldı.

Rize Müftülü tarafından tertip edilen “Yaylalarımızda Kur’ân Ziyafeti” programlarının dördüncüsü 12 Ağustos 2017 Cumartesi günü İkizdere’nin 2640 rakımlı tepesi olan Ovit Yaylası’ndaki Hacı Hakkı Ekşi Camii’nde gerçekleştirildi. İl ve ilçe müftülüklerinde görevli din görevlileri tarafından okunan Kur’ân-ı Kerîm, ilâhi ve kasideler, yöre halkı tarafından ilgiyle dinlendi.

Dâvetlilere eşsiz bir gün yaşadı

İkizdere İlçe Müftü Vekili (Kalkandere Müftüsü) Özkan Çelik’in açılış konuşması ve İl Müftüsü İsmail Yalçın’ın selâmlama konuşmasıyla başlayan programda din görevlileri, okudukları Kur’ân, ilâhi ve kasidelerle yayla sakinlerine ve uzaktan yakından programa iştirak eden davetlilere eşsiz bir gün yaşamalarına sebep oldular. Programda din görevlilerinden Abdulhamit Kurtuluş’un el emeği olan filografı sanatı sergisi de açıldı. İl Müftü Yardımcısı Ali Çakmak’ın yaptığı duâ ile program sona erdi. Benzer programların diğer yaylalarda da yapılması planlanıyor.

Rize - Yeni Asya

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