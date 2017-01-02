-28 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 28 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, değişik yönlerden hafif esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 28, Ağrı ve Ardahan'da 21, Erzurum'da 13, Iğdır'da 7, Tunceli'de 4 ve Erzincan'da 2 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Tunceli'de 2, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 3, Ardahan ve Iğdır'da 8, Erzincan'da 9, Ağrı ve Kars'ta 11 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları ise Ağrı'da 58, Erzurum ve Ardahan'da 23, Kars'ta 21, Tunceli'de 12, Iğdır'da 10, Erzincan'da 1 santimetre olarak belirlendi.

Yetkililer, vatandaşların bölge genelindeki buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pus, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranması uyarısında bulundu.