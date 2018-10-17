"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

"2B yasası" başvuruları için son gün 30 Kasım

17 Ekim 2018, Çarşamba 15:40
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Ekim 2018 itibarıyla yaklaşık 531 bin taşınmaz 748 bin hak sahibine satılmış ve bu vatandaşlarımız tapularına kavuşmuştur." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, kamuoyunda "2B yasası" olarak bilinen, devletle vatandaş arasında yıllardır süregelen sorunu çözüme kavuşturmak ve hak sahiplerinin uzun yıllardır kullanıcısı oldukları taşınmazlarda malik olmalarını sağlamak amacıyla 6292 sayılı "Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun"un çıkarıldığını hatırlattı. 

Kanun kapsamında taşınmazların durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Kurum, "Ekim 2018 itibarıyla 531 bin taşınmaz 748 bin hak sahibine satılmış ve bu vatandaşlarımız tapularına kavuşmuştur. Satışların toplam değeri yaklaşık 11 milyar lirayı bulurken, bu bedelin 7,8 milyar lirası tahsil edilmiş, geri kalan kısmı ise taksitler halinde ödenmektedir." diye konuştu.

Başvurular için son gün 30 Kasım

Kurum, söz konusu kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesi için yapılan son yasal düzenlemeyle 2B alanlarında bulunan taşınmazların satışında, "süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler" için 6 ay ek başvuru ve ödeme süresi verildiğini belirtti.

Kurum, "Ek başvuru ve ödeme süresi 30 Kasım'da sona erecek bu son düzenlemeden, süresi içinde başvurmayan 63 bin kişi, bedeli süresi içinde ödemeyen 53 bin kişi, ikiden fazla taksitini vadesinde ödemeyen 12 bin kişi olmak üzere, 128 bin vatandaşımızın yararlanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Daha fazla vatandaşın mülkiyet sorununun çözüme kavuşturulmasını amaçlayan bu yasal düzenlemeye ilişkin hak sahibi vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını anlatan Kurum, ödeme sürelerini kaçıran 65 bin hak sahibine SMS, afiş, telefon, mahalli toplantı ve tebligat yöntemleriyle bilgilendirmede bulunulduğunu söyledi.

Kurum, süresi içinde işlem yaptırmayan hak sahiplerinin başvuruda bulunmalarına ilişkin bilgilendirme çalışmalarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Milli Emlak Birimlerince muhtarlıklarla yapılan toplantılar aracılığıyla hızla devam ettiğini vurgulayan Kurum, "Vatandaşlarımızın bu düzenlemeden yararlanabilmeleri için son başvuru süresi olan 30 Kasım 2018 tarihinden önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Milli Emlak Birimlerine gelerek başvurularını ve ödemelerini yapmaya davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

AA

Etiketler: murat kurum, 2b yasası
Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Marmarabirlik'in zeytin alım fiyatları belli oldu

    Küresel rekabette 61. sıradayız

    Acil zamcılar indirim için ne bekliyor?

    Yunanistan'da flaş istifa

    11 Suudi yetkili Başkonsolosluk konutunda

    Pompeo'nun Türkiye temaslarına ilişkin ABD'den ilk değerlendirme

    Kırım'da bir okulda patlama: 10 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

    Dünya Patolojisinde en etkin 100 isim listesinde yer aldı

    15 günlük sürede neler yaşandı?

    'Meyve suları sulanacak' haberlerini değerlendirdi; uyarılarda bulundu

    '12 bin kelimenin Türkçe karşılığını bulduk'

    Meteoroloji'den çok sayıda bölgeye uyarı

    Pompeo ile görüşme sonrası ile Çavuşoğlu'ndan ilk açıklamalar

    Brunson'ın avukatı İzmir Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu

    Trump'a olası rakibinden ağır suçlama

    Pompeo Türkiye'de... Gündem Cemal Kaşıkçı

    Kahramanmaraş'taki kazada ağır bilanço!

    İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması

    Brunson soruları gündemde: Rahip gitti, tartışması bitmedi

    Çok sayıda DNA örneği alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu sosyal yara neşter bekliyor
    Cevher İLHAN

    Manipülasyonlar sürüyor
    Genel

    Brunson soruları gündemde: Rahip gitti, tartışması bitmedi
    Genel

    Okul başarısı için tavsiyeler
    Genel

    Evde su tasarrufu yapmanın 21 yolu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hayret ettiğim haller - 2
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İş Bankası Varlık Fonu’na mı?
    Faruk ÇAKIR

    Başkasının parası ile büyüme
    Mustafa ORAL

    Uçurumda açan Nur çiçekleri: Zübeyirler, Hüsrevler, Süleymanlar, Feyziler...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.