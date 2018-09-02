3,5 ton balı polis süsü vererek gasbettiler

Şanlıurfa'da kendilerine polis süsü vererek 3,5 ton bal gasbeden 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Batıkent Mahallesi'nde, kendilerine polis süsü veren iki kişi, içinde 3,5 ton bal bulunan bir kamyoneti durdurarak balı gasbetti. Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler R.E. ve İ.Y'nin eylemi gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelilerin adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla R.E. ve İ.Y'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "nitelikli yağma" suçundan tutuklandı. Zanlıların gasbettiği 135 tenekedeki 3,5 ton bal ise sahibine teslim edildi. AA

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