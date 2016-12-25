3 ilde kar tatili var

Türkiye'nin bazı bölgelerinde yoğun kar yağış nedeniyle bazı okullara tatil ilan edildi

AĞRI

Ağrı'da kar yağışı nedeniyle il merkezi ile Patnos ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okulları ve taşıma sistemli eğitim veren okullar pazartesi için 1 gün süreyle tatil edildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle İlimiz Merkezi ile Patnos ve Eleşkirt İlçelerindeki köy okulları ve taşıma sistemli eğitim veren okullar 26 Aralık 2016 (Pazartesi) tarihinde 1 gün süre ile tatil edilmiştir" denildi.

KARAMAN

Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (pazartesi) için eğitime ara verildi.

Karaman Valiliği, okulların yarın için tatil edildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik tahminler ve alınan veriler çerçevesinde önümüzdeki günlerde kar yağışının devam edecek olması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla ilimiz genelindeki tüm okullarımız 26 Aralık 2016 Pazartesi günü tatil edilmiştir.

"Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personeller de aynı tarihte idari izinli sayılmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür" denildi.

HAKKARİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, öğleden sonra kar yağışının etkisini artırdığını belirtti.

Kaşıkçı, öğrencilerin olumsuz hava koşullarından kötü etkilenmemesi için eğitime yarın ara verilmesi kararı aldıklarını söyledi.