3 ilde kar tatili var

Trakya'da soğuk ve yağışlı hava nedeniyle 3 ilde okullar Valiliklerce 12 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Edirne, Kırklareli, ve Çanakkale'de okullar tatil edildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale’nin Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerimizde yaşanan kar yağışı, buzlanma ve güncel meteorolojik veriler dikkate alınarak, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için ilçelerin Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 12 Ocak Perşembe günü resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir” denildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiği belirtildi.

Kent merkezi ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde sabah saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı öğle saatlerinde etkisini yeniden arttırdı.

Kar yağışı nedeniyle ise 34 köy yolu iki gündür ulaşıma kapalı. Ekipler, hem yolların trafiğe açılması hem de diğer yolların kapanmaması için yoğun çaba gösteriyor.

EDİRNE

Edirne Valiliğinden yapılan duyuruda, valilik kararı ile olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiği belirtildi.

Edirne'de kar yeniden başladı. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışının yarına kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji yetkililerince, yerde mevcut olan kar üzerine, 20 santimetre ve üzerinde yeni kar yağışı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu kentte gece hissedilen sıcaklığın sıfırın altında 15 derecelere yaklaşması bekleniyor.