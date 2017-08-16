3 ile daha Meteoroloji'den uyarı yapıldı!

Erzurum'un kuzey ve doğu ilçelerinde, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey ve doğu ilçelerinde, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşların meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor. AA

Okunma Sayısı: 1113

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.