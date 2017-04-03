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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

03 Nisan 2017, Pazartesi 17:04
ARDAHAN eski Garnizon Komutanı ve 25'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın hakkında 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Başarısız darbe girişimi ardından 16 Temmuz 2016 günü gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Erdem Kargın ve 13'ü subay ile astsubay toplam 27 kişi hakkında Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede darbe girişiminin bir numaralı şüphelisi olarak ordudan ihraç edilen Erdem Kargın gösterildi ve hakkında 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 15 yıla kadar hapis cezası isterdi. Kargın ve diğer şüpheliler hakkında, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlarından Ardahan Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldı. Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 13 astsubay / subay hakkında darbe girişimi sırasında kışladan dışarı çıkmadıkları, teşebbüs aşamasında olsa dahi girişime eşlik etmedikleri, bu kapsamda şüphelilerin suçun fiili ve icrai hareketlerine katılmadıkları, 88 er / erbaş hakkında yaşları ve asker kişi mesleğinden olmamaları hasebiyle meydana gelen darbe girişiminin anlam ve sonuçlarını kavramaya bilecekleri, kollukta alınan ifadelerinden de anlaşılacağı üzere kendilerine isnat edilen suç kastıyla hareket etmedikleri ve kendilerine isnat edilen suçun manevi unsuru bakımından yalnızca kasten işlenebilen suçlardan olması gerekçesi ile ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir."

DHA

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